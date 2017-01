Carta a Sin Permiso sobre David Harvey

El profesor Navarro recomienda la lectura de la carta enviada a la revista SIN PERMISO el 19 de enero de 2017.

Queridos directores de SIN PERMISO,

Leí recientemente la carta abierta a David Harvey que ustedes publicaron en Sin Permiso el 21 de diciembre de 2016, muy crítica con tal autor por haber visitado y participado en un evento académico en Irán. Me sorprendió tal crítica, pues conozco bien al Profesor Harvey, siendo amigos desde hace años. De ahí que le escribiera, enviándole copia del artículo. Me respondió con la siguiente nota, que estaba dispuesto a que se publicara, lo cual les agradecería que hicieran:

“Yo nunca he estado en Irán. En la primavera pasada recibí una invitación, junto con otros académicos, de atender a una conferencia en Irán sobre los derechos de la mujer. Consideré atender a la conferencia, pues me parecía una causa digna de ser apoyada. Más tarde me enteré de algunas de las circunstancias que había envuelto la organización de la conferencia, y decidí no aceptar la invitación. Fue entonces cando varios académicos iraníes me pidieron que aceptara y que expandiera mi visita para dar conferencias en otras Universidades. De nuevo lo consideré, pero a la luz de la información más detallada que recibí, decidí no atender.”

Les agradecería que publicaran esta nota del profesor Harvey.

Vicenç Navarro